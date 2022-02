Neue Flugverbindungen: Mit dem Flieger von Salzburg an die Ostsee

Salzburger Flughafen stellt seinen neuen Sommerflugplan vor. Belgrad, Larnaca und Lübeck unter den neue Destinationen.

Der Salzburger Flughafen präsentierte am Montag seinen Sommerflugplan. Darin tauchen auch ein paar neue Verbindungen auf. Etwa die der Lübeck Air in die deutsche Hansestadt. Zwei Mal pro Woche wird in diesem Sommer ein Flugzeug Richtung Lübeck abheben. Von dort können die Passagiere die Ostsee erkunden.

Neu im Flugplan ist die zusätzliche Verbindung zur griechischen Insel Kreta mit der türkischen Airline Corendon. Generell zählt Griechenland zu den Top-Reisezielen in diesem Sommer. Mehrmals wöchentlich fliegt Eurowings nach Kreta und Rhodos. Rhomberg Reisen hat zudem mit Lefkas (Preveza) eine weitere griechische Destination aufgelegt. Ebenfalls neu: Zypern ist mit Larnaca in diesem Sommer ein Mal pro Woche per Direktverbindung erreichbar. Air Serbia startet in diesem Sommer drei Mal wöchentlich eine Flugverbindung nach Belgrad. Diese erschließt viele Weiterflugmöglichkeiten in den Osten Europas, etwa Split, Sofia oder Bukarest.

Zu den Lieblingsinseln der Salzburger zählt nach wie vor Palma de Mallorca. Die Baleareninsel wird bis Mitte Oktober täglich angeboten. Wen es weiter wegzieht, der hat über die Luftfahrt-Drehkreuze Dubai, Istanbul, Frankfurt und Amsterdam die Möglichkeit, in die weite Welt zu fliegen.

Der Flughafen Salzburg rechnet in den kommenden Monaten mit steigenden Passagierzahlen. "Der Flugverkehr zieht an. Derzeit halten wir bei 65 bis 75 Prozent Auslastung der Flugzeuge", sagt Sprecher Alexander Klaus. Vor wenigen Wochen sei diese bei 40 bis 50 Prozent gelegen.