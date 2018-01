Neue Formel gegen die Verschwendung von Lebensmitteln

Mäzen Peter Daniell Porsche kürzte wie angekündigt die Förderung. Das Geld fließt künftig in die Waldorfschule. Die Kulturstätte muss schließen. Jazz-Weltstars wie Ralph Towner und Gonzalo Rubalcaba machten …

Politik

Hans Mayr ist kein Einzelfall. In der jüngsten Vergangenheit mussten mehrere Politiker in Stadt und Land ihren Sessel räumen. Wohnbaulandesrat Hans Mayr, der am Montag seinen Rücktritt erklärte, ist mit …