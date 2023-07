Neue Nahversorgung für Unternberg

Mitte November wird die Ackerbox am Standort der Raiffeisenbank in Unternberg in Betrieb gehen.

Seit mehreren Jahren ist die Gemeinde Unternberg bemüht, eine Lösung im Bereich Nahversorgung zu finden. Seit knapp 15 Jahren fehlt ein Lebensmittelgeschäft im Ort. Bürgermeister Peter Sagmeister (ÖVP): "Es ist wichtig, um unsere Struktur im Ort zu stärken. Damit entsteht jetzt eine neue Begegnungszone." Seit seinem Amtsantritt im Frühjahr 2018 hat er das Thema auf seiner Agenda. "Jetzt hat sich die ideale Konstellation ergeben. Neben den Bankerledigungen kann man künftig auch wieder Lebensmittel direkt im Ort erwerben."

Bis 21. September ist die Bankstelle der Raiffeisenbank Lungau in Unternberg noch in Betrieb. Danach wird auf eine Selbstbedienungszone umgestellt. Auf der restlichen Geschäftsfläche wird die neue Nahversorgung installiert. "Die Produkte kommen ausschließlich aus dem Lungau. Auch wir wollen die Regionalität fördern. Entscheidend wird es sein, vernünftige Endpreise zu bieten, nur dann wird unser Geschäftsmodell auch angenommen werden", sagt Hans Lüftenegger, Obmann der neu gegründeten Genossenschaft Regiomarkt Lungau eGen. "Es wird nur gelingen, wenn alle zusammenhelfen und einen Beitrag leisten. Wir starten das Projekt, am Ende braucht es aber die ganze Bevölkerung. Ziel einer Genossenschaft ist es, ihre Mitglieder zu stärken und Angebote direkt vor Ort zu ermöglichen. In strukturschwachen Regionen wird es nur funktionieren, wenn alle zusammenhelfen", sagt der 41-Jährige im LN-Gespräch.

In der operativen Umsetzung gibt es eine Kooperation mit der Ackerbox: "Es ist ein ausgereiftes System, das in Kärnten, in der Steiermark und auch in Oberösterreich vielfach gut erprobt wurde." Am Ende wird es ein digitaler Regionalmarkt sein, der sieben Tage lang rund um die Uhr geöffnet ist. "Digitale Preisschilder und ein ausgeklügeltes Bezahl-, Zutritts- und Warenwirschaftssystem erleichtern uns den laufenden Betrieb. Außerdem wird eine Shopüberwachung installiert." Auf einer Geschäftsfläche von rund 40 Quadratmetern werden zu Beginn rund 500 Produkte im Sortiment angeboten.

Dort, wo sich jetzt noch der Bankschalter befindet, soll dann Mitte November die Ackerbox in Betrieb gehen: "Der Fokus liegt auf Grundnahrungsmitteln. In der Sortimentserstellung sind wir aber unabhängig." Vor allem der zentral gelegene Standort und die hohe Frequenz direkt an der Bundesstraße B 96 überzeugen alle Beteiligten: "Parkplätze und auch öffentliche Toiletten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Für die restlichen 30 Quadratmeter wäre der Wunsch, dass sich eine Friseurin ansiedelt."

Wolfgang Pfeifenberger, Obmann der Raiffeisenbank Lungau: "Mit der Digitalisierung verändert sich das Kundenverhalten. Spätestens seit der Corona-Pandemie nimmt die Schalterfrequenz stetig ab. Ein genossenschaftlich organisiertes Kreditinstitut hat einen klaren Förderauftrag. In der künftigen SB-Bankstelle Unternberg werden Ein- und Auszahlungen, der Zahlungsverkehr und der Kontoauszugsdruck möglich sein. Durch die Kooperation mit der Ackerbox gelingt es jetzt, wieder einen Nahversorger in Unternberg zu eröffnen. Die Genossenschaften fördern die Menschen in der Region."

Der Regiomarkt Lungau eGen wird als Leader-Projekt unterstützt und umgesetzt.