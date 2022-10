Neue Tourismuschefin der Stadt Salzburg kommt aus Bayern

Christine Schönhuber hatte sich im Auswahlverfahren gegen 14 Männer und vier Frauen durchgesetzt. Überzeugt hätte unter anderem ihre Expertise in Sachen Strategieentwicklung, Innovation und Change-Management, hieß es von Seiten der Stadt Salzburg.

Für Christine Schönhuber ist der Job als neue Geschäftsführerin der Salzburg Tourismus Gesellschaft so etwas wie eine Rückkehr in ihre Heimat, zumindest fast. Denn die studierte Touristikerin ist in Bad Reichenhall aufgewachsen und blickt auf 27 Jahre Erfahrung im Tourismus zurück. Zu ihren Stationen zählen New York, wo sie sechs Jahre lang gelebt, Tourismus und Management studiert und bei Starwood Hotels und Hilton Hotels gearbeitet hat sowie Innsbruck, wo sie ebenfalls gelebt und für das Zielgebiet Tirol verantwortlich war. Zuletzt ...