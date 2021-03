Neue Vorständin der Salzburg AG übernimmt auch Vorsitz von Salzburg Research

Die Physikerin und Technikerin Brigitte Bach übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat der Landesforschungsgesellschaft Salzburg Research. Das teilt das Land Salzburg in einer Aussendung mit.

Die Salzburg-AG-Vorständin übernimmt diese Position von Bernd Petrisch, der sich nach mehr als 20 Jahren an der Spitze in den Ruhestand zurückzieht. Das ist in der Salzburger Landeskorrespondenz zu lesen. Sie sei damit die erste Frau in dieser Position.



Landeshauptmann Wilfried Haslauer teilte mit: "Bernd Petrisch hat die Salzburg Research Forschungsgesellschaft in ihrer Pionier- und Aufbauphase hervorragend unterstützt. Brigitte Bach übernimmt den Aufsichtsrat nun in einer Phase der Fokussierung und aktiven Positionierung im Salzburger Forschungssystem. Wissenschaft und Forschung bilden die Grundlage für Fortschritt, Innovation und die Entwicklung unseres Landes. Damit stärken wir auch die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Salzburg."

Bach teilt die Faszination für smarte Technologien: "Als Vorständin des innovativen Technologieunternehmens Salzburg AG ist es essenziell, enge Kooperationen mit der Forschung weiter zu fördern, um gemeinsam an den Fragestellungen unserer Zeit zu arbeiten."

Bach ist in zahlreichen verschiedenen deutschen und europäischen Forschungsgremien und Expertenkommissionen vertreten. In der außeruniversitären Forschung war sie längere Zeit am AIT Austrian Institute of Technology tätig. Seit 1. Jänner 2021 ist sie Vorständin der Salzburg AG. Die Salzburg Research Forschungsgesellschaft steht durch diesen Wechsel und mit Stellvertreterin Gabriele Gadermaier nun unter weiblicher Doppelführung im Aufsichtsrat. Der Beschluss des Aufsichtsrats der Salzburg AG für die neue Funktion sollte für Bach nur eine Formsache sein.