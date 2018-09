Neue Wirte für zwei Salzburger Traditionslokale

Beim Kasnocknwirt auf dem Gaisberg führt der ehemalige Chefkoch das Regiment. Und: Die Humboldtstubn versprüht nun Wohnzimmerflair.

Die Humboldtstubn am Anton-Neumayr-Platz hat ihren Gasthauscharakter gegen heimelige Atmosphäre getauscht. Nach einem Jahr Sanierungsarbeiten in dem denkmalgeschützten Haus hat das Salzburger Traditionslokal in einem komplett neuen Look wiedereröffnet. Neu sind auch die Pächter Martin Sönmezay (36) und Michael Kalhammer (40) - wenngleich sie mit der Örtlichkeit vertraut sind, denn seit elf Jahren betreiben die beiden das Half Moon im selben Haus. "In Salzburg ist es mittlerweile so, dass man jede warme Schönwetter-Minute möglichst draußen verbringt und nur bei Kälte oder Regen drinnen sitzt. Dem wollten wir mit der Wohnzimmer-Atmosphäre hier herinnen Rechnung tragen", beschreibt Michael Kalhammer. Filztextilien, Grautöne und eine "Feuerstelle" sollen den Gästen einen warmen Empfang bereiten. Das "Feuer" ist allerdings eine optische Täuschung und besteht aus in farbiges Licht getauchtem Wasserdampf.

Auch kulinarisch gehen die neuen Humboldtstubn-Wirte neue Wege: Die Speisekarte wurde zur Gänze auf Bio umgestellt und bliebt den Klassikern der österreichischen Küche treu. Die ausschließlich aus Österreich stammenden Weine und das Bier sind bio- oder Demeter-zertifiziert. Bei Bargetränken gelten diese strengen Regeln nicht - obwohl man auf Wunsch etwa auch einen Gin Tonic in 100-prozentiger Bioqualität erhält.

Auch im Traditionsgasthaus Mitteregg auf dem Gaisberg gibt es Veränderung. Jan Pasajan, in den vergangenen zwei Jahren der Chefkoch, hat das Lokal übernommen. Die Besitzer des Hauses, Anna und Franz Rihar, hatten dort gemeinsam mit ihren Kindern 40 Jahre lang ihre Gäste bewirtet und letztlich in ihrem Koch einen Nachfolger gefunden. Dabei lief die Suche nach einem Pächter zunächst außer Haus. "Dann habe ich eines Nachts geträumt, dass ich das Wirtshaus selbst führe - und eine Woche später habe ich beschlossen, es auch zu tun", berichtet der 23-Jährige mit russischem Akzent. Sein Vater ist Annaberger, seine Mutter stammt aus Armenien. Weil die russische Oma von der Überlegenheit des russischen Schulsystems überzeugt war, wurde der gebürtige Annaberger mit sechs Jahren in Moskau eingeschult. Mit 19 Jahren hatte er seinen Bachelor als Programmierer in der Tasche. Zurück in Österreich wollte er seinen Master machen, aber es kam anders. Zunächst sollte der Job als Küchenhilfe nur zum Geldsammeln für das Studium dienen, dann aber entdeckte Jan Pasajan seine Begeisterung fürs Kochen und schloss eine Lehre als Koch ab.

Jetzt ist er der neue Kasnocknwirt auf dem Gaisberg. Der Kasnockn-Schwerpunkt bleibt, die Speisekarte hat Jan Pasajan reduziert, "sodass jetzt alles frisch zubereitet werden kann". Einzigartig seien die Topfenknödel, das Rezept stammt noch von Anna Rihar. Fast alle Zutaten kommen entweder direkt vom Gaisberg (Reh, Hirsch und Gams) oder aus der Region. Russische Kost will er den Gästen nicht vorsetzen - "das ist ein österreichisches Wirtshaus und das soll es auch bleiben". Einzig einen russischen Rotwein aus Sotschi will er auf die Karte setzen. "Da bin ich noch dran", sagt er.

Heute, Samstag, wird der Kasnocknwirt ab 15 Uhr offiziell eröffnet - mit Musikkapelle und Anifer Prangerschützen.