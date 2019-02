Neuer Bahnhof in Neumarkt ist auf Schiene

Die Flachgauer Gemeinde sieht dem Baubeginn im Sommer zuversichtlich entgegen.

Nun falle der endgültige Startschuss für die Umbauten am Bahnhof in Neumarkt am Wallersee. In dieser Woche habe die naturschutzrechtliche Verhandlung stattgefunden, das Behördenverfahren stehe damit kurz vor dem Abschluss, gab am Freitag die Stadtgemeinde bekannt. "Damit steht einem Baubeginn, der heuer im August erfolgen soll, nichts mehr im Weg", sagt der Neumarkter Bürgermeister Adi Rieger (ÖVP). Auf dem Plan stehen der Neubau der Bahnhaltestelle mit der Verlängerung der Braunauer Mattigtalbahn von Steindorf bis Neumarkt und ein moderner Busterminal. Die ersten Vorarbeiten der ÖBB starten bereits im März. Die Baumaßnahmen in Neumarkt sollen bis Ende 2020 fertig gestellt sein.

Der Bahnhof verfüge über ein enormes Einzugsgebiet mit starkem Entwicklungspotenzial. Der dreigleisige Ausbau der Achse zwischen Steindorf bei Straßwalchen und Neumarkt schaffe die besten Voraussetzungen, um den öffentlichen Nahverkehr für so viele Menschen wie möglich attraktiv zu gestalten, so die Gemeinde. Dabei soll Neumarkt-Köstendorf die zentrale Verkehrsdrehscheibe im Flachgau werden.

Quelle: SN