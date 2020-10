Neuer Chauffeur kutschiert jetzt die Stars von Red Bull

Die Firma Krautgartner hat die Blaguss Alps GmbH übernommen - und damit auch den Prestigeauftrag mit Red Bull. Das Innviertler Unternehmen hat eine lange Tradition mit Busreisen. Den Anfang machte der "Kobernaußerwald Express".

Die Blaguss Reisen und Touristik GmbH aus Wien hat sich vor einigen Jahren stark in Salzburg engagiert. Das Traditionsunternehmen Schweighofer & Zöhrer in Salzburg wurde ebenso übernommen wie Vorderegger Reisen in Zell am See. Jetzt hat sich Blaguss wieder aus Salzburg zurück gezogen.

Von der Reisebus-Flotte übernimmt Krautgartner nur drei Stück

Die Krautgartner Verkehrsbetriebe GmbH mit Sitz in Ried im Innkreis hat die Blaguss Alps GmbH in Salzburg mit 35 ...