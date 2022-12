Neuer FH-Chef zieht 100-Tage-Bilanz

Seine ersten 100 Tage sind vorbei: Dominik Engel, seit Anfang September Geschäftsführer der Fachhochschule Salzburg, denkt jetzt an neue Lehrgänge und notgedrungen ans Energie sparen.

Fröhliches Treiben herrscht in der Halle am Hauptstandort der Fachschule in Puch. Studierende strömen ein und aus, auf einem leicht erhöhten Podest spielen zwei auf einem Klavier. Gelöste Stimmung, das Haus brummt. "Die Freude darüber, dass wieder Präsenzunterricht stattfinden kann, ist extrem spürbar", sagt Dominik Engel. Seit Anfang September ist der 44-Jährige hier als Geschäftsführer tätig. Im Haus ist er seit 2006 beschäftigt, seit 2010 hauptberuflich.

3200 Studierende, 30 Studiengänge, vier Standorte in Puch, Kuchl, an den Salzburger ...