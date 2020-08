Neuer Geschäftsführer für Großarler Bergbahnen

Manfred Millinger folgt dem zurückgetretenen Siegfried Plöbst als technischer Geschäftsführer der Großarler Bergbahnen nach. Plöbst hatte nach gefährlichen Situationen mit nächtlichen Pistenbenutzern gekündigt.

Nach drei Monaten ist das Führungsduo wieder komplett: Manfred Millinger ist ein Seilbahnen-Urgestein. Der 58-jährige Hofgasteiner begann 1981 bei den Gasteiner Bergbahnen. Als Prokurist und technischer Leiter verantwortete er zuletzt die technische Umsetzung des 80-Millionen-Euro-Projekts

"Schlossalm neu". Außerdem ist Millinger in der Ausbildung für Seilbahnbetriebsleiter und Maschinisten tätig sowie Mitglied des Bundes- und Landestechnikerkomitees des Fachverbands der Seilbahnen. Millinger übernimmt ab sofort bei den Großarler Bergbahnen in der Geschäftsführung alle technischen Agenden, Josef Gruber verantwortet den kaufmännischen Bereich.

Riesenprojekt befindet sich in Planung

Seit dem Jahr 2001 sind die Großarler Bergbahnen bei den Dorfgasteiner Bergbahnen beteiligt, inzwischen ist der Anteil deutlich über 50 Prozent gestiegen. Eine neue Qualität soll die bergübergreifende Zusammenarbeit durch den geplanten zweiten Skigebietszusammenschluss von Großarl-Mitte nach Dorfgastein-Mühlwinkel erreichen. Das Behördenverfahren laufe vielversprechend ab,

sagt Gruber. Wenn die wirtschaftliche Situation nach dem kommenden Winter passe, sei ein Baubeginn 2022 realistisch. In neue Lifte, Pisten und Gebäude sollen rund 50 Millionen Euro investiert werden.

Für die fehlende Pistensperre in der Nacht - Plöbst war deshalb zurückgetreten - gibt es weiterhin keine Lösung. Josef Gruber: "Die Behörden unterstützen uns nicht in dem Ausmaß, wie wir es uns wünschen würden." Er spricht sich für eine verordnete Sperrstunde für die Hütten am Berg aus.

