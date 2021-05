Neuer Schuster-Werkstätte in Kleinarl: Pongauerin fertigt noch Schuhe nach Maß

Eigenproduktion statt Massenware. Die Leidenschaft von Bernadette Baldauf für die Fertigung von Maßschuhen ist dafür wohl das beste Werkzeug.

"Schuster, bleib bei deinem Leisten": Dieses alte Sprichwort ist für die 39-jährige Bernadette Baldauf keine Phrase, sondern gelebte Realität. Denn Leisten stehen bei ihr schon einige in den Regalen. Obwohl sie sich erst heuer im Frühjahr in einem alten Holzhaus am Weg zum Jägersee eine eigene Werkstatt eingerichtet hat. In den Regalen der Schusterin finden sich die sogenannten Leisten, das sind Formen, mit denen sie ihre individuell gefertigten Schuhe herstellt.

Drei Schuster-Lehrlinge ...