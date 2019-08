Neuer Stützpunkt für Autofahrer in Saalfelden

Mit der Eröffnung des neuen Prüfzentrums in Saalfelden erweitert der Autofahrerclub ARBÖ Salzburg seinen Standort für Kunden und Mitglieder im Raum Pinzgau.

Nach einer Bauzeit von nur neun Monaten konnte das neue ARBÖ-Prüfzentrum in Saalfelden seine Türen öffnen. Der Standort wurde von Zell am See nach Saalfelden verlegt. "Besonders großen Wert haben wir auf eine moderne und klimaschonende Bauweise gelegt", sagt Präsident Manfred Gruber. "Mit der neuen Photovoltaik Anlage gelingt es einen wesentlichen Teil der Stromerzeugung abzudecken und so unserer Verantwortung, klimafreundlich zu wirtschaften, nachzukommen."

In Zukunft stehen bis zu zehn Arbeitsplätze zur Verfügung und somit ist dieser Stützpunkt nach der Stadt Salzburg der zweitgrößte des ARBÖ im Bundesland. Das Investitionsvolumen für diesen Neubau beträgt 1,7 Millionen Euro. Insgesamt kann an fünf Fahrzeugen gleichzeitig gearbeitet werden und modernste technische Geräte werden für Dienstleistungen, wie Paragraf-57a-Begutachtungen, Fahrwerksvermessung oder Klimaanlagen-Begutachtungen, verwendet.

Es stehen ein modernes Gebäude mit 450 Quadratmetern sowie ein erweitertes Serviceangebot auf einer Gesamtfläche von 2800 Quadratmetern zur Verfügung. Um

die Anliegen kümmern sich sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kunden- und

Pannendienst. "Wir sind bereits seit vielen Jahren ein hervorragendes Team mit viel

Erfahrung. Uns ist es wichtig, unseren Mitgliedern und Kunden ein guter und verlässlicher Partner rund um Mobilität zu sein", freut sich der Leiter des Prüfzentrums, Stefan Aigner.

Quelle: SN