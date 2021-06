Neuer Touristik-Chef am Wolfgangsee kommt aus Tirol

Aus 92 Bewerbungen und zwei Hearings stimmten die Obleute und Bürgermeister der Wolfgangsee-Gemeinden einstimmig für den 49-jährigen Marketing-Experten Thomas Herrmann.

Er kommt aus Tirol, hat internationale Marketingerfahrung, war jahrelang im Eventbereich beim ORF und zuletzt als Marketingchef bei MED-EL tätig, ein weltweit agierendes Unternehmen für implantierbare Hörsysteme: Der 49-jährige Thomas Herrmann soll die Nachfolge von Hans Wieser als Geschäftsführer der Wolfgangsee-Touristik antreten. Mit seinen Erfahrungen aus der Wirtschaft habe er sich einen Wechsel in den Tourismus gewünscht, so der designierte Geschäftsführer. Seine Gattin sei zudem Kärntnerin und am Wörthersee aufgewachsen, so sei die Freude, nun wieder an einem See arbeiten ...