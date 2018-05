Neuer Winterrekord lässt Salzburgs Touristiker jubeln

Bei den Nächtigungen im Wintertourismus wurde in der abgelaufenen Saison ein neues Hoch erzielt: Landeshauptmann Haslauer spricht vom "besten Ergebnis in der Salzburger Tourismusgeschichte".

Insgesamt 15.972.793 Nächtigungen wurden in der abgelaufenen Wintersaison zwischen November und April im Bundesland Salzburg gezählt. Diese knapp 16 Millionen Nächtigungen seien "das beste Ergebnis in der Salzburger Tourismusgeschichte", teilte LH Wilfried Haslauer (ÖVP) am Montag in einer Aussendung mit. Die Rekordzahl belege "die Beliebtheit, aber auch die Leistungsfähigkeit der Urlaubsdestination Salzburg". Im Vergleich zur Vorjahressaison wurde laut den aktuellen Zahlen der Landesstatistik ein Plus von rund sechs Prozent verzeichnet, im Fünf-Jahres-Vergleich beträgt die Steigerung demnach sogar mehr als neun Prozent.



(SN)