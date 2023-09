Neues Forschungslabor in Salzburg soll Kommunikation zwischen Mensch und Computer beleuchten

Wie müssen die Schnittstellen aussehen, damit sich Mensch und Maschine verstehen? Dieser Frage gehen Forscher im Labor in Salzburg-Itzling auf die Spur. Das Austrian Institute of Technology, die Universität Salzburg und das Land stellen 5 Mill. Euro in fünf Jahren zur Verfügung.

BILD: SN/UNIVERSITÄT SALZBURG/FRANZ NEUMAYR Präsentation des neuen Labors in Salzburg-Itzling: Walter Haas (Innovation Salzburg), Andreas Kugi (Wissenschaftlicher Leiter), Unirektor Hendrik Lehnert, Vizerektorin Nicola Hüsing, LH Wilfried Haslauer und Manfred Tscheligi (Forschungsleitung).

Je schlauer Computer und Maschinen werden, desto wichtiger ist es, dass sie mit den Menschen gut kommunizieren und interagieren, sonst sinkt die Akzeptanz. Mit diesen Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine beschäftigt sich das III.Lab am Campus Itzling der Universität Salzburg. Es ist eine Kooperation zwischen dem Forschungsbereich Human-Computer Interaction (HCI) und dem Austrian Institute of Technology (AIT). Am Freitag fand die Eröffnung des Labors statt. Stiftungsprofessur soll demnächst ausgeschrieben werden Das dreifache I stehe für "Intelligent Interfaces Innovation", erklärt Laborleiter Manfred Tscheligi. Es gehe unter anderem um die Frage, wie Schnittstellen aussehen müssen, damit sich intelligente Menschen und intelligente Maschinen verstehen. Das AIT, die Universität und das Land stellen in den nächsten fünf Jahren insgesamt fünf Millionen Euro für das Labor zur Verfügung. Eine Stiftungsprofessur soll demnächst ausgeschrieben werden. "Weiterer Ausbau des digitalen Kompetenzstandorts" Landeshauptmann Wilfried Haslauer spricht von "einem weiteren Ausbau des digitalen Kompetenzstandorts. Im neuen Labor werden Forschungskräfte in einmaliger Weise gebündelt." Andreas Kugi, wissenschaftlicher Leiter des AIT: Durch das Bündeln der mit HCI befassten Forschungsteams der Universität Salzburg und des AIT - immerhin rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - erlange man mehr Sichtbarkeit.

Eignen sich Roboter für die mobile Pflege? Unter anderem gibt es ein Projekt, das untersucht, wie Sportlern über Visualisierung oder Töne ihre Bewegungsdaten in Echtzeit am besten zur Verfügung gestellt werden können. Ein anderes Projekt beschäftigt sich mit dem Einsatz von Robotern in der mobilen Pflege. Ziel des Labors ist es, sich als Denkfabrik und Experimentierfeld für HCI-Lösungen zu etablieren und mit der Industrie bei anwendungsorientierten Fragen zu kooperieren.