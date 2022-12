Neues Geschäft: Bruno hat viel, nur kein Plastik

Zwei Frauen, die als Sozialarbeiterinnen bei der Lebenshilfe arbeiteten, haben umgesattelt. Ihr Verkaufskonzept ohne Verpackungen startete mit einem Bus, jetzt eröffneten sie ihr Geschäft.

Das Konzept "Bruno" wird in Eugendorf sesshaft. Es steht für biologisch, regional, unverpackt, nachhaltig und ökologisch. Bisher waren Doris Büchele und Sara Zimmermann mit ihrem Verkaufsbus auf den Biomärkten in Seekirchen und Henndorf sowie einmal pro Woche in Eugendorf vertreten. Nun haben sie den Bus verkauft und ihr stationäres Geschäft Bruno unverpackt an der B1 in Eugendorf neben dem Naturholzmöbelhändler Team 7 eröffnet.

Hochglanzverpackungen mit schönen Fotos sind in dem Laden ebenso wenig zu finden wie Pet-Flaschen oder ...