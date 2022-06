Neues Hotel in Altstadt von Hallein: Alles dreht sich um Salz und Genuss

In einem revitalisierten Haus in der Halleiner Altstadt gibt es endlich Dutzende neue Gästebetten. Im Erdgeschoß lockt das Tagesbistro Salzkrämerei. Der Projektentwickler hat bereits weitere Pläne.

Bemühungen gab es seit vielen Jahren. Nun ist es endlich so weit: In der Halleiner Altstadt eröffnet ein Hotel. Der traditionsreiche Bockwirt, dessen Hotelbetrieb seit mehr als 20 Jahren stillgestanden war, wurde revitalisiert.

Salz und Stadt sind im Namen vereint: The Salt Townhouse in der Thunstraße wird in knapp einer Woche die ersten Gäste empfangen. Die offizielle Eröffnung wurde am vergangenen Samstag gefeiert. Dieses Projekt des Entwicklers und Eigentümers SSW Real Estate GmbH ist allerdings kein klassisches Hotel, ...