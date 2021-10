Neues Konzept in der Getreidegasse: Zotter-Schokolade will den Salzburger Winter versüßen

Das Moritz Eis macht über den Winter Platz für Schokoladen-Kreationen.

Im Sommer wird weniger Schokolade gegessen, ist sich Julia Zotter sicher. Im Winter dafür umso mehr. Deshalb kommt für sie eine neue Kooperation wie gerufen: In den kommenden Wintermonaten gibt es in Salzburg ein Zotter-Schokoladen-Geschäft. Nicht irgendwo, sondern mitten in der Salzburger Altstadt. Am oberen Ende der Getreidegasse werden seit Freitag 250 verschiedene Sorten Zotter-Schokolade verkauft.

Und im Frühjahr, nach dem Ende der Schokoladen-Saison? Dann kehrt die dortige Franchisenehmerin, Waltraud Paulitsch, wieder zu ihrem ursprünglichen Geschäft zurück: dem ...