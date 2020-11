Vor 35 Jahren hat Alfred Nöbauer in Nußdorf eine kleine Transportfirma gegründet. Vor 20 Jahren hatte er noch drei Lkw-Züge - mittlerweile umfasst die Nöbauer Transport und Logistik GmbH & Co. KG 22 Mitarbeiter und zwölf Lkw-Züge. 2018 ist sie ins Gewerbegebiet nach Seekirchen übersiedelt. Der Firmenchef, der heuer 60 geworden ist, baut nun aber nochmals groß aus: "Unser Kühllager mit 600 m22 in der Firmenzentrale ist zu klein." Daher wird seit Juli gleich gegenüber ein neues gebaut - mit ...