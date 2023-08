Neues Lebensmittel-Projekt in Hallein: "Hühner-Profi" und Landwirt schließen sich zusammen

Mit Norbert meint er Norbert Schiebel, den er im Vorjahr am Gaisberg kennenlernte. Ein Zusammentreffen, das vom ersten Moment an passte. "Rupert hat jemanden gesucht, der auf seinem Grund Gemüse anbaut. Ich habe einen Platz gesucht, um kleinstrukturiert anbauen zu können. Wir haben uns also gesucht und gefunden", erinnert sich Norbert Schiebel.



Wühlmäuse und Schnecken sind im Garten willkommen

Die beiden verstehen sich nicht nur in der Arbeit blind, sondern auch privat. "Der Norbert ist nicht nur für meinen Hof ein Gewinn, sondern auch für das gesamte Leben und die Familie", schwärmt Höllbacher von seinem Partner. Auch ihre Ansicht über Lebensmittel und deren Produktion deckt sich. "Bei mir im Gemüsegarten gibt es nur Handarbeit, mit Ausnahme einer kleinen Fräse, um die oberste Erdschicht bearbeiten zu können", erklärt der Gemüseprofi.

Im 1. Halleiner Gemüsegarten darf es auch Wühlmäuse und Schnecken geben. Falls mal eine Karotte angebissen ist, wird das nicht als schlimm empfunden, denn "das ist eben Natur. Und solange die Wühlmäuse nicht überhandnehmen, passt das schon", sagt Rupert Höllbacher. Angebaut wird das Gemüse nach dem Market-Garden-Prinzip. Das bedeutet, dass es sich dabei um ressourcenschonenden Gemüseanbau auf kleiner Fläche handelt. Wobei das Gemüse direkt - also ohne Zwischenstationen - an die Konsumenten verkauft wird. Gemüse wird also nicht für den Supermarkt, sondern für den hofeigenen "Markt" produziert. "Dieses Prinzip hat sich im 19. Jahrhundert in Frankreich entwickelt. Die Bauern haben ihr Gemüse in die Städte gefahren und den Pferdemist wieder mit rausgenommen. So hatten sie den perfekten Dünger", erklärt Schiebel sein Anbaukonzept.



Frisch vom Hof: Im Angebot sind auch Gemüsekisten

Die Vermarktung der Produkte läuft hauptsächlich über den eigenen Hofladen. "Wir haben eine eigene Whats-App-Gruppe, bei der man sich im Laden anmelden kann. In dieser Gruppe informieren wir, was wir gerade im Angebot haben, sei es Gemüse, sei es Hühnerfleisch, Eier oder Teigwaren. Das Angebot ist immer frisch und natürlich regional", erklärt Rupert Höllbacher das Vermarktungskonzept.

Durch solche Ideen werden Transportwege eingespart und wahre Bio-Lebensmittel erzeugt. Dass auf diesem Hof keine chemischen Dünger oder Unkrautvernichter verwendet werden, versteht sich von selbst. "Dafür brauche ich kein Gütesiegel. Unsere Qualität spricht für sich selbst", ist Norbert Schiebel von den eigenen Produkten überzeugt. Selbstverständlich darf der Halleiner Gemüsegarten auch besucht werden und die Produkte können direkt aus dem Garten gekauft werden. "Ich liefere auch auf Bestellung aus, biete aber auch Gemüsekisten als kleine Überraschungsbox an", sagt Gemüseprofi Schiebel.