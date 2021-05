Neues Salzburger Modelabel: Mit kreativen Sprüchen gegen die Billigmode

Stephan und Florian Deinhamer haben im März ein nachhaltiges Modelabel gegründet. Warum sie das Gefühl haben, keine andere Wahl zu besitzen.

Ein Zebra, dessen Streifen sich auflösen. Ein Elefant mit Ohren, die Schmetterlingsflügeln ähneln. Oder ein Shirt mit der Aufschrift "The future is female". Diese Designs sind auf die T-Shirts und Pullover des neuen Salzburger Modelabels Wise Enough gedruckt.

In einer Zeit, in der viele Modehändler um ihre Existenz bangen, machte sich der Anifer Stephan Deinhamer in den vergangenen Monaten selbstständig. Gerade der Schuh- und Modehandel war im vergangenen Jahr von der Pandemie besonders betroffen. Trotz der Schwierigkeiten gründete ...