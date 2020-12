Neues Werk bringt Wärme aus der Ferne

Die Salzburg AG plant ein zweites Biomasse-Heizkraftwerk in Siezenheim, am Betriebsgelände neben der bestehenden Anlage. In die Erweiterung sollen 38 Millionen Euro fließen. Mit der neuen Anlage könnten 8300 Haushalte zusätzlich mit Fernwärme und 7000 mit Ökostrom versorgt werden.

Der Baubeginn ist für 2021 und die Fertigstellung für Ende 2023 geplant. Der exakte Baustart hängt allerdings noch von neuen gesetzlichen Regelungen ab. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) soll im kommenden Jahr beschlossen werden. Es sieht vor, dass Österreichs Stromversorgung bis ...