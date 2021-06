Neustart in Salzburg: Buchhändlerin wird mit 40 Konstrukteurin

Dass man auch mit 40 Jahren dank AMS beruflich neu starten kann - noch dazu in einem für Frauen eher untypischen Beruf -, beweist Nurie Suka.

Nurie Suka (42) hat eine bunte Vita: Aufgewachsen im Kosovo, übersiedelte sie mit 13 Jahren nach Düsseldorf und machte dort das Abitur: "Dann habe ich an der Fachhochschule zwei Semester Konstruktion studiert." Was sie abgeschreckt habe, sei die frauenfeindliche Einstellung an der FH Düsseldorf gewesen: "Es gab viele herabwürdigende Aussagen von Professoren und Mitstudenten."

In der Folge jobbt Suka in einem Warenhaus und fand in der Buchabteilung ihre Berufung: "Mit 21 habe ich in Köln eine Buchhandelslehre gestartet." ...