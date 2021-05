Neustart mit Spielplatz und großen Plänen

Seit 30 Jahren werden immer mehr Jugend- herbergen zu Hotels umgestaltet - so auch im Nonntal. Schon 2023 will man die Umsätze vor der Krise toppen.

Jugendherbergen haben oft ein angestaubtes Image - und bauen teils weiterhin auf Mehrbettzimmer. Vor 30 Jahren startete dann Gerhard Wendl: Der Steirer hat sich sein Studium mit einem Job als Portier in einer Herberge finanziert - und 1991 das erste Jugend- und Familienhotel (JUFA) gegründet. Mittlerweile ist daraus eine Kette mit 62 Hotels geworden, verteilt auf sechs Länder. Die Hälfte davon seien modernisierte ehemalige Herbergen; die andere Hälfte Neubauten, sagt der 57-Jährige. Die Idee sei aber seit 30 Jahren die gleiche, "nämlich, ein unkompliziertes Urlaubsangebot zu schaffen, das für Familien erschwinglich ist". Dass man beim Preis-Leistungs-Verhältnis führend sei, belegt er mit Platz 1 in einem Ranking eines Wochenmagazins: "Da wurden 27 Hotelketten getestet." Aktuell sind Wendl und seine Stiftung, der 45 der 62 JUFA-Hotels gehören ("die anderen sind im Eigentum regionaler Investoren"), gerade dabei, die Komplettsanierung des JUFA in Salzburg-Nonntal abzuschließen: "Wir haben 6,1 Millionen Euro investiert. Das war wirtschaftlich mutig." Ursprünglich wollte er den Relaunch binnen mehrerer Jahre umsetzen: "Jetzt haben wir es in sieben Monaten Lockdown durchgezogen." Herausgekommen ist ein topmodernes Haus mit nur mehr 100 statt 120 Zimmern, die keine Spur mehr vom alten Stockbett-Charme zeigen. Wendl: "Alle Häuser haben Drei- oder Vier-Stern-Niveau." Zudem gebe es nun alle Zimmertypen, sagt Hotelchef Hendrik Beyer-Kuczka: "Wir haben Einzel-, Doppel- und Familienzimmer in Form von Elternzimmern mit Beistellbetten oder getrennten Zimmern für Eltern und Kinder."

Highlight nach dem Umbau ist der 120 Quadratmeter große Indoorspielplatz mit Boulderwand, der öffentlich zugänglich ist: Denn Wendl ist die Offenheit aller JUFAs für Einheimische wichtig. Daher werde es auch im JUFA Nonntal ein öffentliches Restaurant geben: "In Murau ist das Kino im JUFA integriert; in anderen Häusern gibt es eine öffentliche Judo-Halle oder eine Kegelbahn. Denn ich will kein Gästeghetto, sondern ein Miteinander."

Seit wenigen Tagen seien auch die Buchungszahlen rasant gestiegen, sagt Wendl, der glaubt, "dass der heurige Sommer besser wird als jener im Vorjahr". 2019 hat die JUFA-Kette mit ihren 1500 Mitarbeitern einen Umsatz von über 90 Mill. Euro erwirtschaftet: "Das wollen wir 2023 wieder übertreffen. Im Vorjahr haben wir 65 Millionen umgesetzt; heuer sind wir froh, wenn es 45 bis 50 Millionen Euro sind." Aktuell gibt es in Salzburg neben dem in Nonntal JUFAs in Altenmarkt, Kaprun, Saalbach und St. Michael. Wendl führt aber bereits Gespräche über einen sechsten Standort: "Es geht um einen Neubau um gut 15 Millionen Euro."