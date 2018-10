"Nicht die Getriebenen sein!"

Das Beste kommt zum Schluss. Auch beim Expertengespräch der Ski-amadé-Akademie war das so. Als Diskussionsbeitrag tauchte ein Einwand auf. Die Mahnung einer Hüttenwirtin wirkt nach.

Pommes frites, nein, die gibt es hier nicht. Aber einen Ruhetag, den wird es ab kommender Wintersaison geben. Jeden Dienstag - höchst ungewöhnlich ist das für eine Skihütte.

Im konkreten Fall handelt es sich um die - wegen ihrer guten Gastronomie - mehrfach ausgezeichnete Bürglalm in Dienten. Die Chefin des Hauses, Gabi Bürgler, ließ am Ende des absolut spannenden Expertengesprächs von Ski amadé regelrecht aufhorchen. Als allerletzte Rednerin meldete sie sich zu Wort. "Wir dürfen nicht immer nur Getriebene sein. Wir müssen uns fragen, wie es uns selbst und unseren Mitarbeitern in der Mühle des Berufsalltags ergeht. Und zwar durchaus im Sinne unserer Gäste."