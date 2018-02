Niederländer, Luxemburger und Litauer urlauben am längsten in Salzburg

Gut ein Drittel aller Nächtigungen im Land Salzburg im Tourismusjahr 2016/2017 wurde von Gästen aus Deutschland erbracht. Ein Viertel der Nächtigungen zählte man bei Inländerinnen und Inländern.

Für weitere acht Prozent waren Urlauberinnen und Urlauber aus den Niederlanden verantwortlich. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Landesstatistik, zusammengefasst im Bericht "Das Salzburger Tourismusjahr 2016/17", hervor.

Von den insgesamt rund 7,5 Millionen Ankünften im Salzburger Tourismus entfallen somit rund 2,5 Millionen auf deutsche Gäste und etwa 2,1 Millionen Ankünfte auf österreichische Gäste. Bei den Übernachtungen kommen deutsche Gäste auf rund 10,8 Millionen (von insgesamt 28 Millionen) und österreichische Gäste auf etwa 6,4 Millionen.

Die Inländerinnen und Inländer blieben dabei im Schnitt 3,1 Tage in Salzburg, Gäste aus Deutschland 4,4 Tage. Die Niederländerinnen und Niederländer weilten sogar durchschnittlich 5,4 Tage im Land.

Vereinigtes Königreich ist wichtige Herkunftsregion im Winter

Im Winter 2016/2017 waren weitere wichtige Herkunftsregionen das Vereinigte Königreich (3,7 Prozent aller Nächtigungen in der Wintersaison) sowie Dänemark und Tschechien (je 3,6 Prozent). Am längsten weilten mit 5,8 Tagen Gäste aus den Niederlanden, Luxemburg oder Litauen in Salzburg. Die wenigste Zeit verbrachten dagegen Urlauberinnen und Urlauber aus Taiwan (1,2 Tage) sowie China und Südkorea (1,3 Tage) im Land.

In der Sommersaison 2017 erbrachten Männer und Frauen aus den arabischen Ländern 5,2 Prozent aller Übernachtungen. Zu den wichtigsten Herkunftsländern neben Deutschland und den Niederlanden zählten erneut Tschechien (2,4 Prozent) und das Vereinigte Königreich (2,0 Prozent). Wieder sind es Gäste aus den Niederlanden, die mit 4,6 Tagen am längsten von allen Urlauberinnen und Urlaubern im Land Salzburg verweilten.

Männer und Frauen aus Israel blieben immerhin im Schnitt 4,5 Tage, jene aus dem arabischen Raum 4,4 Tage. Auch im Sommer verweilten Personen aus China oder Südkorea nur 1,3 Tage im Land.

(SN)