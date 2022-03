Niedernsiller wollen mit Holz die Welt etwas besser machen

Der Bauträger SIGES, der aus einer kleinen Säge hervorgegangen ist, baut nur mit Holz aus den heimischen Wäldern und hält sich bewusst von Ferienimmobilien fern.

In Thalgau werden 80 Wohnungen gebaut. Das Besondere: Laut dem Land ist es der bisher größte Massivholzwohnbau in Salzburg. Und erstmals in Österreich werde gekennzeichnetes Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung verwendet. Die Firma hinter dem Projekt ist SIGES Massivholzbau aus Niedernsill.

Das Familienunternehmen wird von den Geschwistern Christine und Josef Meissnitzer zusammen mit ihren Mitgesellschaftern Stefan Pfisterer, für die Projektleitung zuständig, und dem Finanzspezialisten Christian Plaickner geleitet. Christine Meissnitzer, im Hauptberuf Neurologin, macht das Marketing. Sie sagt: "Wir sind ...