Niko Kovač steigt bei der Ozonos GmbH in Salzburg ein

Der Fußballtrainer übernimmt 26 Prozent am Unternehmen. Ozonos ist auf Aircleaner spezialisiert. Zu den Kunden zählen unter anderem HAKA Küche, Sachsenküchen, Holter, Elastica und Hali.

Fußballtrainer Niko Kovač ist mit 26 Prozent bei der Ozonos GmbH in Salzburg eingestiegen. Geschäftsführer Fredy Scheucher: "Niko Kovač bringt ein gutes Investment mit, sodass wir unseren erfolgreichen Weg weiter gehen können." Niko Kovač: "Ich freue mich, als Gesellschafter meinen Teil zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Insbesondere in den jetzigen Zeiten, tragen die Produkte von Ozonos zu einer besseren Wohn,- Arbeits- und auch Lernatmosphäre zu Hause bei."

Ursprünglich als Alternative zum Dunstabzug konzipiert

Das Unternehmen wurde vor drei Jahren gegründet - von Fredy Scheucher und Thomas Brunauer. Es ist auf mobile Aircleaner spezialisiert. Laut Ozonos entfernen diese Gerüche, Aerosolfette, Viren, Keime, Bakterien, Schimmelpilzsporen und Allergene. Was ursprünglich als Alternative zum Dunstabzug konzipiert wurde, wird mittlerweile in den verschiedensten Bereichen eingesetzt: im privaten Wohnbereich, in Großküchen und Hotelzimmern, in Arztpraxen, Warteräumen, Büros, Kindergärten sowie Fitnessstudios. Scheucher verweist auf namhafte Kunden wie HAKA Küche, Sachsenküchen, Holter, Elastica und Hali.

Quelle: SN