Norbert Höll verlässt vorzeitig den Rußbacher TVB

Waldwirt Werner Wintersteller folgt Norbert Höll als Tourismusobmann in Rußbach. Er übernimmt einen TVB, der nach dem heurigen Corona-Winter mit sehr ernsten Geldproblemen zu kämpfen hat.

Die Krise trifft Tourismusverbände in kleinen Orten besonders hart:. "Wir hängen total in der Luft. Es gibt so gut wie keine Einnahmen", sagt der neue Tourismusobmann von Rußbach, Werner Wintersteller (43). Der Waldwirt hat sich trotzdem entschlossen, die Funktion des Obmannes zu übernehmen. Denn ein Jahr früher als geplant beendet Norbert Höll (48) seine Tätigkeiten für den Rußbacher Tourismusverband. "Eigentlich wollte ich 2022 nicht mehr zu den Neuwahlen antreten. Jetzt ist aber ein besserer Zeitpunkt. Während der Pandemie geht nichts ...