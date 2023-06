Norbert Karlsböck: Ein erfolgreicher und dramatischer Lebensweg

Seit 2006 leitet der ehemalige Bürgermeister von Kaprun die Geschicke der Gletscherbahnen Kaprun. Nun steht das Leben als Pensionist vor der Tür.

"Unseren einzigartigen Naturraum werden zukünftige Generationen nur dann genießen können, wenn wir heute nachhaltig und verantwortungsvoll planen, handeln und wirtschaften", betont Norbert Karlsböck.

Wie wichtig ihm und den Mitarbeitern/-innen der Gletscherbahnen Kaprun AG (GBK) das entsprechende Tun ist und welche Maßnahmen bereits umgesetzt worden sind, lässt sich detailliert nachlesen. Das Online-Magazin "Die Geschichten der Nachhaltigkeit" findet sich unter folgender Website:

kitzsteinhorn.at/nachhaltigkeit

Begehrter Experte bei TV-Teams im In- und Ausland

Weil diese Anliegen dem dreifachen Vater und vierfachen Großvater so sehr am Herzen liegen, freut es ihn besonders, dass heuer ein äußerst prominenter "Botschafter" bei ihm angeklopft hat. "Der bei den Leuten so beliebte Ex-Skirennläufer Felix Neureuther hat in der deutschen Fernsehsendung ,Blickpunkt Sport' über unser vorbildliches Umwelt-Management berichtet. Er hat sich im Vorfeld drei Tage lang alles genau angeschaut und war total begeistert."

Überhaupt sind Norbert Karlsböck und seine Nachhaltigkeits-Agenden zuletzt sehr begehrt gewesen. Bei weiteren TV-Teams im In- und Ausland zum Beispiel, als Referent beim Österreichischen Jägertag und bei einem großen Treffen von Naturraum-Fachleuten. Ihnen allen war wohl auch bewusst, dass der 67-jährige Seilbahner bald in Pension geht.

Fürchtet der Kapruner einen Pensionsschock?

Fürchtet er einen Pensionsschock? Oder will er auch nach dem 31. Juli ein wenig mitreden? Immerhin ist der ehemalige Bürgermeister von Kaprun (1998- 2013) seit 2006 Vorstand der Gletscherbahnen. Zunächst gemeinsam mit Peter Präauer und seit 2013 alleine. Norbert Karlsböck: "Ich werde einen klaren Schlussstrich ziehen. Langweilig wird mir bestimmt nicht sein, denn als Obmann des Burgvereins Kaprun und als ,Großmeister' bei der ,Ritterschaft der Falkensteiner zue Caprun' warten schöne Aufgaben auf mich. Außerdem reisen meine Frau und ich gerne. Und unsere Enkerl sind zwei, drei, vier und fünf Jahre alt - wir lassen uns da gerne einspannen." Da passt dazu, dass der PN-Gesprächstermin pünktlichst beendet werden muss. Es gilt einen der vier Buben vom Kindergarten abzuholen. Doch zurück zum Reisen: Ist das nicht ein Widerspruch zur Nachhaltigkeit? "Nur auf den ersten, oberflächlichen Blick", meint der PN-Gesprächspartner, "denn die positiven Effekte überwiegen bei weitem. Der Tourismus hat eine friedensstiftende Funktion. Das Reisen ermöglicht den Zugang zu anderen Kulturen und das gegenseitige Kennenlernen von Menschen in aller Welt. Reisen bringt gegenseitige Wertschätzung, und ich bin davon überzeugt, dass es ohne diese Möglichkeit noch mehr Auseinandersetzungen und Feindseligkeiten gäbe. Eine offene Welt ist wirklich wichtig, und es tut mir im Herzen weh, dass zuletzt Russland den Freiheitsbegriff so sehr verschoben hat."



Politische Entwicklung machte den HTL-Besuch möglich

Wie erfolgreich und zwischenzeitlich extrem dramatisch (Anmerkung: Brandkatastrophe im Jahr 2000) Norbert Karlsböcks Lebensweg sein wird und welche Entwicklungen es über die Jahrzehnte geben würde, hat er als Bub nicht ahnen können.

Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, als kleiner Kapruner, der in der Berglandstraße daheim gewesen ist, hing sein so innig ersehnter Wunsch nach dem Besuch der HTL von einem Wahlausgang ab. Der Sozialdemokrat Bruno Kreisky hatte einst kostenlose Schulbücher und die Schülerfreifahrt in Aussicht gestellt. Und die Sache ging gut aus. "Ohne diese Möglichkeit hätten sich meine Eltern das einfach nicht leisten können."



"Die Höhe und die Nähe zum Nationalpark bleiben"

Der Bezug zum Kitzsteinhorn war beim früheren Mitarbeiter der Tauernkraftwerke und sehr gutem Skifahrer schon früh gegeben: Auf den ersten Besuch am Berg in Begleitung des Vaters und nach Ferialpraktika beim Bau des Alpincenters führte er als junger Mitarbeiter der Tauernkraftwerke schon 1976 Gletschermessungen durch.

Für die Zukunft der GBK ist ihm trotz Klimawandels nicht bang: "Selbst wenn der Gletscher geht - die Höhe und die Nähe zum Nationalpark bleiben. Die Natur hier wird die Menschen auch hinkünftig im Sommer wie im Winter begeistern."