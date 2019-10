Nun ist es offiziell: Gaißauer Bergbahn ist insolvent

Die SN berichteten es bereits vor einigen Wochen, nun ist es evident: Die Gaissauer Bergbahn GmbH ist seit Donnerstag in Konkurs.

Am Donnerstag wurde über das Vermögen der Gaissauer Bergbahn GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet. Das gaben nun die beiden Kreditschutzverbände AKV und KSV bekannt. Das Unternehmen mit Sitz in Krispl betreibt eine Liftanlage mit drei Sesselliften und sechs Schleppliften. Allerdings: Wie mehrfach berichtet, waren die Lifte im vergangenen Winter 2018/2019 trotz bester Schneelage nicht in Betrieb.

Haupteigentümer der Liftgesellschaft ist die J&Y-Holding des chinesischen Unternehmers Zhonghui Wang. Die Höhe der Schulden werden von den Kreditschützern mit 1,8 Millionen Euro beziffert. "Ein aktueller Vermögensstatus liegt uns noch nicht vor", heißt es im Gegenzug in einer Aussendung.

Grundeigentümer haben den Insolvenzantrag gestellt

Die Insolvenzeröffnung erfolgte über Antragstellung von Gläubigern.

Grundeigentümer haben aufgrund ausstehender Pachtzahlungen einen Insolvenzantrag beim zuständigen Landesgericht Salzburg eingebracht. Zum Insolvenzverwalter wurde Wolfgang Hochsteger, Rechtsanwalt in Hallein, bestellt. Er hat in der Vergangenheit schon einmal eine Insolvenz der Liftgesellschaft abgewickelt. Die Berichtstagsatzung und Prüfungstagsatzung finden am 15.01.2020 beim Landesgericht Salzburg statt.

2017 war die Liftgesellschaft schon einmal insolvent

Der Hintergrund: Die Gaissauer Bergbahn GmbH war erstmals im Jahr 2017 insolvent. Das erste Verfahren wurde durch Abschluss eines Sanierungsplanes beendet, wobei die Gläubiger eine Quote von 30 Prozent erhalten haben. Die Gesamtverbindlichkeiten betrugen damals ca. 2,6 Millionen Euro, wobei fast eine Million Euro ein sogenanntes bedingtes Forderungsvolumen darstellte. Dies bedeutet, dass diese Verbindlichkeiten damals im Falle einer Unternehmensschließung und Liquidation fällig geworden wären.



Quelle: SN