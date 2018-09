Nun wird auch Fleisch der "Reinen Lungau"-Kühe vermarktet

Die Milch-Marke "Reine Lungau" kommt sehr gut an. Nun gibt es auch ein Projekt des Lungauer Biosphärenparks gemeinsam mit dem Großhändler METRO, um das Fleisch der "Reine Lungau"-Kühe zu vermarkten.

Der Harmonie zwischen Mensch und Tier und dem Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Diesen Grundsätzen haben sich die Bauern des Biosphärenparks Lungau verschrieben. In einem rein bäuerlichen Verein werden nun ab 1. Oktober neben den Milch- auch die Fleischprodukte unter dem Namen "Reine Lungau" unterstützt und vermarktet.

Partner für dieses Angebot ist METRO Österreich. Denn regionales Denken und Handeln sowie nachhaltige Produktion seien dabei auch Werte, die METRO Österreich in ihrer Unternehmensphilosophie verankert habe, heißt es.

Gemeinsam setze man nun mit einem in Österreich einzigartigen Projekt neue Maßstäbe: METRO und 40 Biosphärenpark-Landwirte vermarkten nicht nur die Milch, sondern auch das Fleisch der Milchkühe gemeinsam. "Durch's Reden entstehen oft ganz wunderbare Ideen", so METRO-Österreich-Chef Arno Wohlfahrter. Denn: "Nach einem Gespräch mit der SalzburgMilch GmbH und weil es METRO ein Herzensanliegen ist, Regionalität zu fördern war schnell klar, dass nicht nur die Milch, sondern auch das Fleisch der Milchkühe aus dem Biosphärenpark "Reine Lungau" im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft genutzt werden

muss." Für ihn sei das ein tolles Projekt, nicht nur für die Landwirte, sondern auch für Tiere selbst, die nach dem Abmelken "noch eine Zeit ein richtig gutes Leben führen dürfen; was man natürlich auch am Fleisch schmeckt," betont Wohlfahrter.

Molkerei-Chef: "Bauern sollen von Wertschöpfungskette profitieren"

Christian Leeb, Geschäftsführer der SalzburgMilch GmbH ergänzt: "Als

sogenanntes Bindeglied zu unseren "Reine Lungau"-Bauern freue ich mich sehr, dass

das Projekt auf beiden Seiten auf solche Begeisterung stößt und METRO auch voll

und ganz dahintersteht. Es wäre toll, wenn es im Sinne unserer Bauern öfters

derartige Projekte gäbe, bei denen all in der Wertschöpfungskette profitieren -

vom Bauern über den Händler bis hin zum Konsumenten!"



Zum Hintergrund: Der Lungau ist einer von 3 Biosphärenparks in Österreich. Die Bewirtschaftung der dortigen Wiesen und Felder erfolgt unter Berücksichtigung des Naturschutzes. Im Schnitt leben auf einem Bauernhof im Lungau 12 Kühe. Sie werden zu 100 Prozent natürlich gefüttert, da sie auf den Almen bestes Grünfutter, feinste Wiesenkräuter und eigens angebautes Getreide erhalten. Die Weiden liegen alle auf mindestens 1000 Metern Seehöhe.

Nach dem Abmelken - also, die Kuh nicht mehr für die Milchproduktion

geeignet ist - werden die Tiere noch etwa drei bis vier Monate weiter gefüttert, bis sie eine gewisse Fettstufe erreicht haben. Durch dieses angefütterte intramuskuläre Fett wird das Fleisch besonders zart und hat einen sehr angenehmen eigenen

Geschmack. Das Fleisch der "Reine Lungau" Kühe ist nun ab dem 1. Oktober nur bei METRO Salzburg erhältlich. Die Wertschöpfung liege nun zu 100 Prozent im Land

Salzburg, wie beide Partner betonen.

METRO beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich 12 Großmärkte auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 140.000 m2, beschäftigt ca. 2000 Vollzeitarbeitskräfte, davon mehr als 100 Lehrlinge. Eine große Auswahl ist für METRO ein wichtiger Aspekt, ca. 48.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich sind gelistet. Mehr als 500.000 Kunden vertrauen seit über 45 Jahren auf das Sortiment und die

Leistungen des Unternehmens. Sitz der Österreich-Zentrale und der Geschäftsführung ist in Wien-Vösendorf, wo 1971 nicht nur der erste METRO-Großmarkt Österreichs, sondern auch der erste außerhalb von Deutschland eröffnet wurde.

Quelle: SN