Nur die Hälfte aller Salzburger Betriebe hat genug Personal

Die Stimmung in Salzburgs Unternehmen ist gut - auch wenn man derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Dieses Ergebnis brachte die Konjunkturumfrage der Salzburger Wirtschaftskammer unter 880 Unternehmen. Umfragezeitraum war die erste Maihälfte.

Nach zwei Jahren der Pandemie befinde sich die Salzburger Wirtschaft in einem Nachholprozess, fasst Wirtschaftskammerpräsident Peter Buchmüller die Ergebnisse der Umfrage zusammen. In den vergangenen zwei Jahren war die Wirtschaftslage in der Umfrage stets negativ bewertet worden. Nun seien Aufträge und Umsätze fast auf dem Niveau vor der Pandemie, als Hochkonjunktur herrschte.

Dementsprechend gut beurteilen die Unternehmen ihre derzeitige Geschäftslage. 37 Prozent empfinden diese als gut, 49 Prozent als zufriedenstellend, nur 14 Prozent als schlecht. Zum Vergleich: Im ...