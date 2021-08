Nußdorf baut auf Holz: Neue Schule wird gerade noch fertig

Viele Bauherren haben mangels Material und Personal ihre liebe Not. Die "Holzgemeinde" des Flachgaus aber kommt mit einem blauen Auge davon.

Das Aufatmen im Gemeindeamt war buchstäblich zu hören, als Bürgermeisterin Waltraud Brandstetter erfahren hat, dass trotz der allgemeinen Lieferschwierigkeiten in der Baubranche die Wand- und Deckenverkleidungen für die Volksschule "Gott sei Dank noch zeitgerecht eingetroffen sind".

Dem Schulbeginn in Nußdorf am Haunsberg dürfte nichts im Weg stehen. Wenn am 13. September 120 Kinder und 14 Lehrkräfte in acht Klassen kommen, werden sie eine fast neue Schule betreten. Das Gebäude aus dem Jahr 1972 wurde seit dem Vorjahr saniert, ...