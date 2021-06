Oberalm: Ab jetzt kühlt die Sonne die Milch am Winklhof

Die Landwirtschaftsschule (LFS) Winklhof betreibt künftig unter anderem die Milchkühlung und Heutrocknung mit Sonnenstrom. Ein weiterer Ausbau der Photovoltaikanlage ist bereits in Planung.

Im Rahmen des Masterplans "Klima + Energie 2030" hat sich das Land Salzburg dafür entschieden, auf seinen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen zu errichten. Damit soll eine umweltfreundliche und zukunftsfitte Stromversorgung gewährleistet werden. Eine der vier bereits fertigen Anlagen ist jene an der LFS Winklhof.

"Wir unterstützen mit den PV-Anlagen auf Landesgebäuden die Energiewende tatkräftig und gehen mit gutem Beispiel voran. Die Auftragsvergabe erfolgt an regionale Unternehmen und so wurden in diesem Jahr bereits knapp 350.000 Euro aus dem Konjunkturpaket an ...