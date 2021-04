Oberndorf und Laufen: Sie überwinden die Grenze und die Krise

Covid-Maßnahmen haben die Doppelstadt Laufen-Oberndorf getrennt. Das schmerzt. Aber die Gemeinschaft besteht und die Hoffnung lebt.

Bäckermeister Josef "Peppi" Lechner deutet auf die Parkplätze vor seinem Geschäft am Marienplatz in Laufen und sagt: "Normal, vor Corona, war es wie ein Sechser im Lotto, wenn man vor dem Laden einen Parkplatz bekommen hat. Jetzt sind immer ein paar Plätze frei. An Montagen sind wir überhaupt der einzige Betrieb am Platz, der geöffnet hat." Lechner hat im November 2019 die traditionsreiche Bäckerei Hartl übernommen - und damit gerettet.

Doch die Krise und die Grenzschließungen machen ihm ...