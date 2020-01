Das Geheimnis um einen möglichen Übernehmer für Gaißau-Hintersee lüftet sich. Die heiße Spur führt zum Skigebiet Kasberg in Oberösterreich. Ein Konsortium versucht den (doppelten) Kraftakt.

Im Konkursverfahren der Gaißauer Bergbahn GmbH wird seit Wochen gerätselt, wer das einst beliebte Skigebiet im Salzburger Zentralraum noch retten könnte. Ein hartnäckig kursierender Name ist jener von Andreas Weißenbacher, Boss des milliardenschweren BWT-Konzerns in Mondsee. "Best Water Technology" ist ...