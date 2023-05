Salzburg-Maxglan: Waschstraße öffnet mit Parkhaus samt exklusivem Dachboden

In Salzburg-Maxglan eröffnet am Freitag eine Waschstraße mit angeschlossenem Parkhaus. Dort finden ganz besondere Autos ihren Stellplatz.

Unmittelbar nach der Flughafenunterführung in Salzburg-Maxglan wird an diesem Donnerstag an einem vierstöckigen gelbschwarzen Quader noch eifrig gearbeitet. Am Freitag um 8 Uhr soll die im Gebäude befindliche Autowaschanlage in Betrieb gehen. Diese hat es zumindest in dieser Form in Salzburg so noch nie gegeben. Herbert Oberscheider und sein Bruder Markus sind die Betreiber, sie beaufsichtigen letzte Installationsarbeiten sowie die Testdurchläufe.

So rollt ein mächtiger Audi Q7 mehrfach durch die Anlage, so sauber war der Wagen bestenfalls bei ...