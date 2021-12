Obertauern: Älteste Skihütte startet locker nach Lockdown

Nach 21 Monaten Zwangspause darf ab Freitag auch in der Achenrain-Hütte in Obertauern wieder ausgeschenkt werden. Die Freude ist groß.

Endlich, endlich. Für Herwig Fleissner erscheint dieser Freitag wie der Tag der Erlösung. "Wir waren jetzt praktisch 21 Monate lang zu", sagte der Hüttenwirt von der Achenrain-Hütte am Fuß der Gamsleiten in Obertauern kurz vor der herbeigesehnten Öffnung der Gastronomie. "Wir werden laut Verordnung natürlich mit einer klaren 2G-Regel arbeiten sowie mit der Registrierung der Gäste, ohne Barbetrieb und mit der schon bekannten Maskenpflicht. Im Außenbereich wird die Situation freilich etwas lockerer sein", so der Hüttenwirt. Derzeit werde mit Hochdruck ...