Obertauern: Elektro-Kinderwagen zum Wandern getestet

Nach dem E-Bike kommt der E-Kinderwagen. Eltern sollen beim Schieben nicht mehr so viel Kraft aufwenden müssen.

Die Tourismushochburg Obertauern meldet eine Weltneuheit. Beim Alles-Alm-Fest am Wochenende konnten Gäste demnach eine Premiere auf dem Kinderwagenmarkt erleben. Auf kinderwagentauglichen Wanderwegen war ein elektrobetriebenes Fahrzeug namens e-PRIAM zu testen.

Damit sollen starke Steigungen nicht schwer fallen und somit die Berge für die gesamte Familie leicht "wanderbar" sein. Im Griff des E-Kinderwagen befindet sich ein Sensor, der erkennt, ob er bergauf unterstützen oder bergab bremsen muss.

In Kooperation mit der Firma Cybex können Obertauerns Gäste Produkte aus der Kollektion bei Partnerbetrieben testen. Es kommen Familien mit Säuglingen und Kindern bis fünf Jahren zum Zug. Eltern und Kinder können mit der Grünwaldkopfbahn auf rund 2000 Meter Seehöhe hinauffahren und dort unter anderem die Drei-Seen-Wanderung entdecken. Die Wanderung startet bei der Bergstation und führt hinab zum Grünwaldsee. Über die Hochalm geht es weiter zum Krummschnabelsee und schließlich talwärts zum Hundsfeldsee. Die steile Teststrecke war laut Tourismusverband mit dem Testfahrzeug bergauf wie auch bergab problemlos möglich. Die Neuheit soll den Alltag der Eltern im Urlaub erleichtern. Der Transport der Kinderwagen mit der Bergbahn sei kostenlos, Einkehrmöglichkeiten gibt es an der Strecke.

Der E-Kinderwagen werde ab dem dritten Quartal 2019 im ausgewählten Fachhandel erhältlich sein. Und im Winter können Hausgäste Kinderwagen mit Skiern (anstelle von Rädern) bei Partnerbetrieben auf Anfrage ausleihen.

Quelle: SN