Obertauern: Gästeautos verschwinden im Paternoster

Ein Hotelier in Obertauern lässt derzeit vor seinem Haus eine der modernsten Multiparking-Anlagen eines Eugendorfer Unternehmens errichten.

Wohin mit den vielen Autos der Gäste im Winter, vor allem wenn es stürmt und schneit? Hotelier Rudi Sailer hat in Obertauern eine kluge Lösung gefunden. Motto: aus der Not eine Tugend machen. "Wir errichten gerade eine Multiparking-Anlage für 23 Fahrzeuge vor unserem Haus. Eine Tiefgarage auf drei Ebenen mit der Besonderheit, dass die Autos wie in einem Paternoster auf die zugeteilten, unterirdischen Parkplätze entschwinden", erklärte der Gastronom. Jeder Gast bekomme bei der Ankunft einen Chip. "Nach der Einfahrt öffnet sich eine Parkbox, der Gast fährt ein, verlässt die Box mit seinem Gepäck und schickt die Box samt Auto mit dem Chip in den Untergrund. Umgekehrt funktioniert das System genauso. Eine Ein- und Ausfahrt ist somit jederzeit möglich", so Rudi Sailer.