Obertauerns Tourismusdirektor Mario Siedler: "Die Menschen brauchen nach der Pandemie mehr denn je die Erholung"

Dem Skizirkus möchte man in Zukunft mehr Raum geben und für die Sommersaison sucht man Wege, die sich lohnen.

An manchen Wintertagen weilten 2000 touristische Mitarbeiter, 5000 Tagesskigäste und 10.000 Hotelgäste gleichzeitig in Obertauern. Ob es jemals wieder so wird? Wie man sich auf den bislang weitgehend unbedeutenden Tourismussommer vorbereitet, welche Ansprüche der Wintergast nach Corona hat und wie es um den Berufsstand der Tourismusdirektoren in Zeiten wie diesen bestellt ist - darüber sprachen die Lungauer Nachrichten mit dem erfahrenen Tourismusdirektor des Skiortes: Mario Siedler.

Redaktion: Wird der touristische Winter nach der Pandemie wieder so wie davor?Siedler: ...