Obmann des Altstadtverbandes zu den Schließungen: "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere"

Christian Wieber ist Obmann des Altstadtverbandes und Schlosser in der Getreidegasse. Schließungen und Eröffnungen habe es in der Altstadt immer gegeben, sagt er zu den neuesten Abwanderungen.

Er ist seit November 2022 Obmann des Altstadtverbandes, aber bereits lange in der Altstadt angesiedelt: Christian Wieber gehört die 600 Jahre alte, gleichnamige Schlosserei in der Getreidegasse. Im Gespräch mit den Stadt Nachrichten erklärt der Obmann, wieso der Standort trotz Schließungen "ein Zieher" bleiben werde.

Sie sitzen mit ihrer Schlosserei in der Getreidegasse. Als wie attraktiv nehmen sie den Standort wahr?Christian Wieber: Für mich ist die Altstadt nach wie vor einer der prestigeträchtigsten Standorte in Salzburg. Wahnsinnig viele Touristen kommen jedes Jahr hierher, weil unsere Stadt so attraktiv ist. Unsere Schlosserei gibt es seit 600 Jahren, ich bin hier groß geworden. Es ist nichts Neues, dass sich das Erscheinungsbild ändert. Ich selbst habe viele Phasen miterlebt. Als McDonald's aufgesperrt hat, gab es einen Aufschrei, dass die Gastronomie darunter leiden könnte. Und auch das hat sich gelegt.

Dennoch zieht es immer mehr Unternehmer aus der Altstadt raus. Es scheint, als würde es kriseln. Woran liegt das?Ich sehe das etwas anders. Es gibt auch Geschäfte, die neu eröffnen. Adidas hat dieses Jahr ein neues Geschäft aufgemacht (Anmerkung der Red.: Es handelt sich um Terrex, die Bergsport-Linie von Adidas), es kommen neue Galerien hinzu. Es ist also ein Wechsel, keine Krise. Es gibt in der Altstadt zudem immer noch gut eingesessene Familienunternehmen, die in ihre Standorte investieren. Die anderen Schließungen basieren auf Konzernentscheidungen von großen Firmen, auf die man keinen Einfluss hat.

Die Altstadt wird immer mehr zu einem Museum, kritisieren viele. Was sagen Sie dazu?Das sehe ich nicht so. Wir haben einen tollen Branchenmix, außerdem auch ein super Sortiment und eine super Gastronomie. Die Altstadt bedeutet Entschleunigung, Flanieren und Spazieren. Gerade das Zusammenspiel aus vielfältigen Dingen macht es aus.



Die Altstadt gehöre nur den Touristen, heißt es dennoch oft unter den Einheimischen. Klar sind viele Touristen da, aber das ist per se nichts Schlechtes. In der Früh sind die Einheimischen unterwegs, am Nachmittag kommt ein Schwung Touristen und am Abend gehört die Stadt wieder den Einheimischen. Zudem gibt es in den Seitengassen viele attraktive Geschäfte. Die Altstadt besteht nicht nur aus der Getreidegasse. Wir vergessen immer, in was für einer schönen Stadt wir leben. In unserer schnelllebigen Welt nehmen wir uns keine Zeit zu flanieren, zu entdecken und zu genießen. Und dann finden wir alles unattraktiv.