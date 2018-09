ÖAMTC Salzburg bildet erstmals selbst Lehrlinge aus - nach 111 Jahren

Der Kampf um gute Mitarbeiter wird härter. Eine Folge: Der ÖAMTC Salzburg steigt jetzt selbst in die Lehrlingsausbildung ein. Der Start erfolgt im Sommer 2019 - vorerst in Eugendorf, Hallein und Salzburg.

Die Wirtschaft boomt. Der Kampf um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschärft sich weiter. Das spürt auch der ÖAMTC in Salzburg. Jetzt hat sich der Automobilclub entschieden, erstmals in der 111-jährigen Geschichte selbst Lehrlinge auszubilden. Die Ausbildung zum Kfz-Techniker soll im Sommer 2019 starten - vorerst an den Stützpunkten in Eugendorf, Hallein und Salzburg. Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten hat bereits begonnen.



Die Räume für die Lehrlingsausbildung stehen bereit

Der ÖAMTC Salzburg hat für die Lehrlingsausbildung bereits Vorsorge getroffen: Im Stützpunkt Salzburg-Nord, der vor zwei Jahren eröffnet wurde, stehen beispielsweise Räume zur Verfügung. Der ÖAMTC hat im Bundesland sieben Stützpunkte. Im Sommer 2019 kommt ein neuer hinzu - in Saalfelden. Erich Lobensommer, Chef des ÖAMTC Salzburg: "Die Konkurrenz um junge Mitarbeiter wird härter. Da liegt es nahe, eigene Lehrlinge auszubilden."

"Es bringt Glücksmomente, Menschen in Not helfen zu können"

Lobensommer spricht davon, dass die Arbeit als Pannenfahrer auch viele Glückmomente bringe, "wenn man Menschen in der Not helfen kann".

Auf der anderen Seite ist es nicht jedermanns Sache, auch Wochenend- und Nachtdienste zu machen. Der ÖAMTC verweist allerdings darauf, dass es für diese Dienste natürlich monetären Ausgleich gebe - zusätzlich zum Zeitgleich. Zudem besteht für Interessenten die Möglichkeit, einen Tag oder zwei Tage zu "schnuppern", um herauszufinden, ob der Beruf für sie passt.

In anderen Bundesländern gibt es die Ausbildung schon

Österreichweit sind die Salzburger keine Vorreiter: Die Landesorganisationen in Oberösterreich, in der Steiermark und in Wien (inklusive Niederösterreich und Burgenland) bilden schon Lehrlinge aus.

Quelle: SN