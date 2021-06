OECD: Salzburg am stärksten von Pandemie getroffen

32 Prozent der Jobs in Gefahr gewesen. Hohe Konzentration an stark betroffenen Branchen. OECD: Klare Zeichen der Erholung in Industriestaaten, Warnung vor Insolvenzwelle.

Das Bundesland Salzburg ist in Österreich laut einem OECD-Bericht am stärksten von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie getroffen worden. 32 Prozent der Jobs seien in Gefahr gewesen, der höchste Wert unter den neun Bundesländern. Begründet wird das in dem Bericht zu Klein- und Mittelunternehmen (KMU) mit der regionalen Konzentration von Groß- und Einzelhandel sowie Hotellerie und Gastronomie, den am stärksten betroffenen Branchen.

Die OECD hat die Corona-Hilfsmaßnahmen mit Blick auf KMU untersucht. Am wichtigsten neben der Corona-Kurzarbeit seien in Österreich die Steuerstundungen und Kreditgarantien sowie der Härtefallfonds gewesen. Parallel dazu seien mehrere strukturelle Förderprogramme wie etwa die 5 Mrd. Euro schwere Investitionsprämie auf den Weg gebracht worden.

Mittlerweile sieht die Industriestaaten-Organisation in mehreren OECD-Ländern klare Zeichen der Erholung. In Australien und Frankreich beispielsweise liegt die Unternehmensgründungsrate mittlerweile 20 Prozent über dem Vorkrisenniveau. Die OECD warnt aber: Vielfach sei die Hilfe in Form von Krediten gekommen. Werden diese zu schnell zurückgefordert, könnte eine Insolvenzwelle die Folge sein.