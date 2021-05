Öffnung der Gastronomie: Zur Vorfreude kommt die Unsicherheit

Nächste Woche dürfen Gastronomie und Hotellerie wieder aufsperren. Dass die genauen Regeln so spät mitgeteilt wurden, regt viele in der Branche auf.

Elisabeth Gmachl kann es kaum erwarten, ihren Gasthof zur Post in Seekirchen am 19. Mai wieder aufzusperren: "Es wird Zeit. Wir freuen uns schon sehr." Die vergangenen Monate hat sie für Renovierungs- und Umbauarbeiten genutzt. Im Gastgarten wurde der Schotter durch Pflastersteine ersetzt. Die neue Gartenmauer ist ein Blickfang. Dazu wurden mehr Sitzplätze geschaffen. Die Toiletten ließ Gmachl herausreißen und samt behindertengerechter Toilette neu errichten. Um die Gastgartensaison in den Herbst hinein verlängern zu können, wird heuer noch eine Überdachung ...