Ökoeffizienz-Studie: Lungauer Milch ist gut für die Umwelt

Auf 1150 Metern Seehöhe lassen die Biobauern der "Reine Lungau"-Milch ihre Kühe grasen. Eine Ökoeffizienz-Studie zeigt, dass die Milchwirtschaft dabei schonend zur Umwelt vorgeht.

Alle Reine Lungau Biobauernhöfe liegen in einem einzigartigen Alpengebiet, in welchem unter herausfordernden Bedingungen Milchwirtschaft extensiver Prägung betrieben wird. Nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit der Natur ist eines der maßgeblichen Kriterien für die Bezeichnung eines Biosphärenparks.

Eine aktuelle Ökoeffizienz-Studie zeigt, dass die bäuerliche Milchproduktion für die Reine Lungau mit geringen Umweltwirkungen bei angemessenen Einkünften gelingt. Die durchschnittlich 20 Hektar großen Bauernhöfe liegen auf 1150 Meter Seehöhe, und füttern rund eine Kuh pro Hektar zu 100 Prozent mit regionalem Futter. Erstellt wurde die ökologische und ökonomische Betriebsanalyse von der Forschungsgruppe Ökoeffizienz der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein für 41 Prozent der Lieferbetriebe.

Keine Pflanzenschutzmittel

94 Prozent des Futters ist Wiesenfutter mit einem hohen Anteil an naturnahen Wiesen und Almweiden. Der extensive Nährstoffkreislauf von Stickstoff und Phosphor fördert indirekt die Artenvielfalt im Biosphärenpark Lungau. Entsprechend gering ist die Lieferleistung an die Salzburg Milch mit einer Menge von 4.800 Kilogramm pro Kuh und Jahr. Die Fracht an Treibhausgasen ist vergleichsweise gering und trotz der schwierigen Bewirtschaftungsbedingungen besteht wenig fossile Energieabhängigkeit. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wird vollständig verzichtet.

Die Reine Lungau Rohmilch wird täglich bei den Bauern gesammelt und schnellstmöglich mit ihrem unveränderten Fettgehalt in der Molkerei verarbeitet. Veredelt wird die Milch in besonders schonenden Verfahren, welche ihre wertvollen Inhaltsstoffe bewahren.

Studienleiter homas Guggenberger, HBLFA Raumberg-Gumpenstein: "Die ökologische Gesamtleistung bei geringer Milchleistung wird durch die Salzburg Milch mit dem höchsten Milchpreis in Österreich belohnt. Das Entgelt, das hohe Engagement und die hohe Kostendisziplin der Bäuerinnen und Bauern machen die Reine Lungau aus der Sicht der Ökoeffizienz derzeit zum führenden Produktionsverfahren. Dieses Konzept kann somit als Vorlage für viele extensive Alpentäler in Österreich dienen."



Bio-Anteil soll steigen

Diese extensive landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst auch die Biodiversität nachhaltig positiv, heißt es in einer Aussendung der Salzburg Milch. Daher setze sich die erste Kooperation zwischen dem WWF und einer Molkerei das Ziel, den Bio-Anteil der Landwirtschaft in der Region Lungau deutlich zu erhöhen und längerfristig eine Bio-Modellregion Lungau zu verwirklichen.

Quelle: SN