Österreichs beliebtestes Kinderhotel befindet sich in Großarl

Das Onlineportal www.kinderhotel.info hat 660 Familienhotels aus 14 europäischen Ländern untersucht - und die besten Hotels gekürt. Der Österreich-Sieger kommt mit dem "Familien Natur Resort Moar Gut" aus Großarl aus Salzburg. Auch ein zweites Salzburger Hotel ist unter den Top 4 in Österreich.

Das beliebteste Kinderhotel Österreichs befindet sich laut einer Auswertung des Urlaubsportals www.kinderhotel.info, das mit 3,2 Millionen Seitenaufrufen zu den führenden Informationsanbietern in diesem Bereich zählt, in Großarl. Unter einer Auswahl von 660 Familienhotels aus 14 europäischen Ländern erreichte das 'Familien Natur Resort Moar Gut' unter 50 ausgezeichneten Hotelbetrieben den zweiten Platz. Rang eins beim kinderhotel.info Award 2019 ging an 'Familotel Sonnenpark' im hessischen Willingen. Über Platz vier freute sich das Bauernhof-Hotel Oberkarteis aus Hüttschlag.



Kinderhotel.info-Redaktionsleiter Roland Bamberger: "Mit dem kinderhotel.info Award, der in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wird, zeichnen wir die besten Hotels mit Kinderbetreuung aus." Hierfür wurden Ausstattung, Service und Gästemeinungen aller Hotels im Detail ausgewertet. Sowohl der quantitative Umfang der Kinderbetreuung als auch qualitative Komponenten wie zum Beispiel die Betreuung in unterschiedlichen Altersgruppen oder das Angebot einer Babybetreuung wurden im Detail recherchiert. Zudem wurden die Gästebewertungen eines jeden Hotels aus drei großen Bewertungsportalen analysiert. Die Rückschlüsse daraus wurden mit den Gästeerfahrungen auf www.kinderhotel.info ergänzt.

Großarler Hotel bietet 84 Stunden Kinderbetreuung pro Woche

Laut der Plattform www.kinderhotel.info steht das Familien Natur Resort Moar Gut in Großarl (www.moargut.com) für Familienurlaub auf höchstem Niveau. Vier Generationen der Betreiberfamilie Kendlbacher sorgen für gelebte Gastfreundschaft in ihrem nur 36 Zimmer umfassenden 5-Sterne-Hotel. 84 Stunden Kinderbetreuung verteilt auf sieben Wochentage geben den Eltern ausreichend Zeit, um im Wellnessbereich zu entspannen. Kinder erfreuen sich in der Zwischenzeit am angeschlossenen Kleintier-Bauernhof, dem großen Reitangebot sowie an den spannenden Spielgelegenheiten im Innen- und Außenbereich. Der seit 1980 existierende und sich stetig weiterentwickelnde Betrieb wurde im vergangenen Jahr mit dem 5. Stern ausgezeichnet.

Hüttschlager Hotel überzeugt mit großer Außenanlage und vielen Tieren

Mitten in einem der schönsten Täler des Salzburger Landes liegt das Bauernhof-Hotel Oberkarteis (www.bauernhof-hotel.at). Platz vier europaweit und Platz drei in Österreich sprechen für die gelungene Kombination aus urigem Bauernhof und komfortablem 4-Sterne-Hotel. Zu Beginn als kleine Pension eröffnet, spezialisierte sich die Familie Viehhauser vor circa 15 Jahren auf Familien. Als Teil der Familotel-Gruppe kommen auch Familien mit Kleinkindern und Babys voll auf ihre Kosten. In die ursprüngliche Natur des Bergsteigerdorfs Hüttschlag eingebettet, erleben kleine Entdecker angesichts der enorm großen Außenanlage und der zahlreichen Tiere im angeschlossenen Bauernhof viele spannende Abenteuer. Für die nahe Zukunft ist ein kleinerer Stallumbau sowie die Errichtung eines Reitplatzes angedacht.



Weitere europaweite Top-10-Platzierungen für zwei Salzburger Hotels

Mit Platz sechs im europaweiten Vergleich (Österreich Nr. 4 / Salzburg Nr. 3 ) hat das amiamo in Zell am See (www.amiamo.at) einen Top-Platz im Ranking der 50 besten Kinderhotels erreicht. Gastgeber ist die Familie Hörl, die den ehemaligen Porschehof seit 2004 als Hotel amiamo (wir lieben) führt. Das Besondere am Hotel ist zum einen die Lage direkt an der Skipiste zum anderen der hohe Standard im persönlich geführten Hotel. Daher versteht sich das Hotel auch als "erstes Boutiquehotel für Familien". Natürlich gehören zur Ausstattung auch ein Wellnessbereich, umfassende Kinderbetreuung und hochwertige Zimmer. Im Jahr 2015 wurde das Hotel weitgehend renoviert. Ein neuer Wellnessbereich kam hinzu, alle Zimmer wurden modernisiert und energieeffiziente Maßnahmen wurden vorgenommen.

Und das von der Familie Habersatter geführte Hotel Gut Weissenhof in Radstadt im Pongau (www.weissenhof.at) ist auf Reiten und Pferde spezialisiert. Es landete europaweit auf dem neunten Platz (Österreich Nr. 7 / Salzburg Nr. 4). Diese Ausrichtung zeigt sich durch eine eigene Reithalle und eine Reitschule für Anfänger und Fortgeschrittene direkt am Hotelareal. Ein weiteres Highlight ist die Lage am 27-Loch Golfplatz von Radstadt. Auch hier können Golfkurse von Erwachsenen und Kindern absolviert werden. Das Hotel - damals noch als Pension geführt - wurde in seiner jetzigen Form im Jahr 1974 erbaut. Der Weissenhof in seinen Ursprüngen ist jedoch einer der ältesten Standorte des Ennspongaus. Die frühesten Aufzeichnungen gehen ins Jahr 1074 zurück. Das mittlerweile seit 2008 als 4-Sterne-Superior geführte Hotel investiert laufend in den Ausbau und in die Modernisierung der Anlage. So wurden in der letzten Zeit alle Zimmer renoviert und im Frühjahr 2019 steht eine Erneuerung der Bar im Lobbybereich an.

Vier Faktoren für den kinderhotel.info Award 2019 entscheidend

Im Rahmen des kinderhotel.info Awards werden jährlich - erstmals 2019 - die besten 50 Hotels mit Kinderbetreuung ausgezeichnet. Dem Ergebnis liegen vier Faktoren zu Grunde, die das Ranking bestimmen: Im ersten Schritt recherchierte die Redaktion die familienrelevanten Service- und Ausstattungsmerkmale der Hotels, insbesondere den Umfang der Kinderbetreuung. Das Ergebnis wurde mit den Werten der Gästezufriedenheit aus drei großen Bewertungsportalen kombiniert. Zusammen mit den Gästemeinungen auf www.kinderhotel.info flossen über 400.000 Rezensionen von Google, TripAdvisor und HolidayCheck mit ein. Erstmalig in der Branche setzt kinderhotel.info beim Ranking der besten Hotels auch einen "Integritätsfaktor" ein. Dieser Maßstab soll etwaige gekaufte Bewertungen neutralisieren, indem die Anzahl der schlechten Bewertungen mit der Anzahl der angebotenen Zimmer in Beziehung gesetzt wird. Sämtliche Details zur Berechnung: www.kinderhotel.info/award2019

www.kinderhotel.info mit 660 eingetragenen Hotels

Mit 660 eingetragenen Hotels mit Kinderbetreuung gehört kinderhotel.info zu den umfangreichsten Vergleichsplattformen in Europa. Das unabhängige Portal listet Hotels mit Kinderbetreuung aus Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz sowie vielen weiteren europäischen Ländern. Um das optimale Angebot zu finden, stehen neben der geografischen Suche via Landkarte auch 96 individuell kombinierbare Suchfilter zur Verfügung. Täglich suchen bis zu 5.000 Familien auf www.kinderhotel.info nach dem geeigneten Hotel für ihren nächsten Urlaub. Im Jahr 2018 verzeichnete die Plattform über 3,2 Millionen Seitenaufrufe von 600.000 Familien, was einer 50-prozentigen Steigerung zum Vorjahr entspricht.



Gegründet wurde kinderhotel.info im Jahr 2013 von Erwin Oberascher. Der Firmensitz befindet sich nahe der Salzburger Landesgrenze in Friedburg (Oberösterreich). Die Eintragung und Präsentation familienfreundlicher Hotels auf kinderhotel.info inklusive aller Daten, Bilder und Texte ist für Hoteliers völlig kostenlos. Ein weiterer Faktor, der von den Hotelbetreibern positiv angenommen wird: kinderhotel.info arbeitet ohne jegliche Buchungsprovisionen. Einnahmen lukriert das Portal durch Premium-Einträge und zusätzliche Marketingprodukte.

Quelle: SN