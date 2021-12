Österreichs erster elektrisch betriebener Skibus startet in Kaprun

Postbus AG stellt das Fahrzeug zur Verfügung. Dem batteriebetriebenem Dorfbus sollen in Kaprun bald weitere E-Busse folgen. Das Fahrzeug sei "ideal für den Einsatz in kleinen Ortszentren und auf engen Straßen geeignet", heißt es.

Ab 25. Dezember kreist der erste elektrische Skibus Österreichs durch das Kapruner Ortszentrum - 100 Prozent emissionsfrei und geräuscharm. Mit 9,5 Metern Länge und 2,33 Metern Breite sei der Bus ideal für den Einsatz in kleinen Ortszentren und auf engen Straßen geeignet, heißt es bei der Postbus AG.

Der Elektrobus wird bis zum 31. März 2022 als Skibus im Kapruner Ortszentrum auf der Linie "D" unterwegs sein und im 20-Minuten-Takt die Ortsmitte mit der Talstation der MK-Maiskogelbahn verbinden. Der Bus bietet 16 Sitz- und 51 Stehplätze. Die Reichweite liegt bei bis zu 250 Kilometern.

Die Batterien werden in der Nacht in Zell am See geladen

Für Norbert Karlsböck, Vorstandsdirektor der Gletscherbahnen Kaprun AG, ist der batteriebetriebene Dorfbus nur der Anfang. Ihm soll der Einsatz weiterer E-Busse auf anderen Linien in Zell am See-Kaprun folgen. Seinen Energieschub bekommt der Bus über Nacht an der mobilen Ladestation in der Postbus-Werkstätte in Zell am See, wo die Batterien geladen werden.