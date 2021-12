Österreichs erster elektrischer Skibus geht in Kaprun in Betrieb

In Zusammenarbeit zwischen Gletscherbahnen, Gemeinde und Tourismusverband Kaprun betreibt die Postbus AG ab 25. Dezember erstmalig in Österreich einen elektrobetriebenen Skibus auf der Dorfbus Linie Kaprun.

Norbert Karlsböck, Vorstandsdirektor der Gletscherbahnen Kaprun AG, sagte: "Für unsere Gäste sowie Einheimischen steht seit vielen Jahren ein verdichtetes und kostenloses Skibussystem in Kaprun zur Verfügung. Mit dem erstmaligen Einsatz eines E-Busses der Postbus AG wollen wir ein nachhaltiges Zeichen für die kontinuierliche CO2-Reduzierung im örtlichen Nahverkehr setzen, dem ein weiterer Einsatz von E-Bussen auf anderen Linien in Zell am See-Kaprun folgen sollte."

Der Elektrobus wird ab 25. Dezember 2021 bis zum 31. März 2022 als Skibus im Kapruner Ortszentrum als Dorfbus auf der Linie "D" unterwegs sein und im 20-Minutentakt den Ort Kaprun mit der MK-Maiskogelbahn verbinden. Der elektrisch betriebene Skibus ist flüsterleise, vollkommen emissionsfrei und bietet Platz für 67 Fahrgäste.

Mit einer Länge von 9,5 Meter und seiner Breite von nur 2,33 Meter ist der Bus ideal für den Einsatz im Ortszentrum und engen Straßen geeignet. Neben seinem klimaschonenden Antrieb überzeugt der Bus vor allem auch durch seine geringen Fahrgeräusche. Geladen wird der Bus über Nacht an der mobilen Ladestation in der Postbuswerkstätte in Zell am See.